Поєдинок 30-го туру Бундесліги між Армінією та Баварією знову не змогли додивитись за порєбріком.

Як і раніше, українська символіка стала таким собі оберегом для матчу Бундесліги від глядачів з країни окупанта. Цього разу підтримка на адресу України не дала додивитись поєдинок за участі Баварією.

Баварія на виїзді розгромила Армінію і опинилась за крок від чемпіонства

Приблизно на 30 хвилині коментатор зі звичними словами перервав трансляцію, аргументувавши це тим, що "спорт поза політикою".

Цікаво, що це вже третій випадок, коли росіяни достроково завершували в себе трансляцію матчу після того, як там починала з'являтись українська символіка.

"Візьму автомат і буду шарашити": легенда Металіста з Росії знищує мудака Путіна та не ховається від обстрілів Харкова