Кріштіану Роналду не звик миритися з поразками. Під час матчу проти Ліверпуля він злетів з котушок.

Манчестер Юнайтед провалив дербі з Ліверпулем. Вже в першому таймі "червоні дияволи" розгромно горіли супернику. Роналду не витримав і після єдиноборства з Кьортісом Джонсом зірвався. Кріштіану почав агресивно копати м'яч, а разом з ним і хавбека Ліверпуля.

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Така поведінка португальця спровокувала штовханину. Робертсон і ван Дейк заступилися за свого партнера та наїхали на Роналду, а на захист Кріша прибіг Фернандеш. У підсумку CR7 відбувся лише жовтою карткою та продовжив матч.

Манчестер Юнайтед програв з рахунком 0:5 і віддалився від лідерів АПЛ. Ліверпуль тримається на другому місці – підопічні Клоппа ще не програвали в цьому чемпіонаті.

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