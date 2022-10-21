Головний тренер МЮ Ерік Тен Хаг підтвердив, що Кріштіану Роналду відмовився виходити на заміну в матчі з Тоттенхемом.

За цей вчинок 37-річного форварда відсторонили від першої команди і не візьмуть на матч проти Челсі. На сьогоднішньому тренуванні португалець займався окремо.

"Я вважаю, що у заяві клубу все чітко і зрозуміло. Кріштіану Роналду залишається важливим гравцем у Манчестер Юнайтед.

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Я – головний тренер, відповідаю за культуру в команді. Саме я повинен встановлювати стандарти та цінності, і маю контролювати їх. У нашій команді є певні вимоги, яких необхідно дотримуватися.

Після матчу з Райо Вальєкано (влітку Роналду залишив стадіон до завершення товариського матчу – прим. "Футбол 24") я сказав йому, що це неприйнятно. Це вже другий випадок, тому є наслідки. Роналду бракуватиме нам завтра у грі з Челсі.

Це втрата для команди, але важлива річ для належної дисципліни в команді. Зараз усім нас треба зосередитися на Челсі, оскільки це важлива гра.

У Роналду буде час подумати, як і у решти футболістів. Ще на початку сезону я попереджав, що за порушення дисципліни і командних стандартів будуть наслідки. Ви живете разом, граєте разом. Футбол – це командний вид спорту, і ти маєш дотримуватися певних стандартів. Мій обов'язок – контролювати це", – цитує Тен Хага Manchester Evening News.

На питання журналіста, чи дійсно Роналду відмовився виходити на останні хвилини гри з Тоттенхемом, тренер відповів ствердно.

Манчестер Юнайтед після провального старту в АПЛ таки набрав форму і зараз посідає 5 місце в чемпіонаті. Завтра, 22 жовтня, манкуніанці зіграють проти Челсі – безпосереднього конкурента за топ-4. Поєдинок стартує о 19:30 за київським часом.

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