У Роналдінью вилучили паспорт через невиплату штрафу

Роналдінью та його брат у суді / Globoesporte

Екс-гравець Барселони Роналдінью залишився без паспорта через неоплачений штраф.

Роналдінью разом зі своїм братом у 2015 році отримали штраф у розмірі 2,5 мільйонів доларів за незаконно побудований склад та риболовецьку платформу у забороненому місці.

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Станом на 2 листопада 2018 року брати не виплатили штраф, а їхні паспорти були вилучені судом, передає бразильське видання Globoesporte.

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Нагадаємо, Роналдінью ставав володарем Ліги чемпіонів у складі каталонської Барселони. Також футболіст виступав за ПСЖ, Мілан та низку бразильських команд.