Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з генеральним спонсором. Ним став фестиваль Riyadh Season, який щорічно проходить взимку в Саудівській Аравії. Він охоплює тисячі концертів, виставок, обідів та інших унікальних розважальних заходів, у яких беруть участь найбільші бренди та приватні особи.

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У результаті цієї угоди Рома зіграє товариський матч в Ер-Ріяді проти місцевої команди. Згідно з Якопо Аліпранді, два роки співпраці з саудівцями принесе Ромі 25 млн євро.

Перший фестиваль Riyadh Season відбувся в Ер-Ріяді в жовтні 2019 року. Тоді кількість його відвідувачів перевищила 10 мільйонів.

Наприкінці минулого сезону Рома розірвала контракт із Digitalbits. У новому сезоні "джаллороссі" виступали у футболках із написом SPQR – абревіатурою латинської фрази, що означає "Сенат і народ Риму". Її зображували на штандартах римських легіонів.

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