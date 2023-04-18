Ліна Соулуку пропрацювала гендиректоркою Олімпіакоса з 2018 по 2022 рік. "Вона стане новим головним виконавчим директором і генеральним менеджером клубу", – йдеться в офіційній заяві римського клубу.

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"Я хотіла б висловити подяку родині Фрідкіних за надану мені можливість. Це велика честь прийняти такий виклик", – зазначила Соулуку.

Ліна прийшла в Рому на місце звільненого генерального директора П'єтро Берарді, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 року.

Згідно з Gazzetta dello Sport, рішення власника Роми Дена Фрідкіна провести рокіровку на посаді генерального директора пов'язане з розбіжностями щодо управління клубом і не має жодного стосунку до останнього розслідування. Зокрема Берарді відповідав за проєкт нового стадіону, який має бути побудований у районі П'єтралат.

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