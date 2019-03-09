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"У Роми немає терпіння і занадто коротка пам'ять", – екс-тренер Роми Гарсія про звільнення Ді Франческо

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"У Роми немає терпіння і занадто коротка пам'ять", – екс-тренер Роми Гарсія про звільнення Ді Франческо
Руді Гарсія / соцмережі

Головний тренер Марселя Руді Гарсія, який свого часу працював у Ромі, жорстко висловився на адресу керівництва римлян після звільнення головного тренера Еусебіо Ді Франческо.

"У деяких дуже коротка пам'ять, звільняти Ді Франческо просто соромно.

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Якщо йому вдалося вивести команду в півфінал Ліги чемпіонів, значить, це хороший тренер. На жаль, у Роми не вистачає терпіння і занадто коротка пам'ять.

Еусебіо, безумовно, досягнув би більшого з Ромою, якби йому дали більше часу", – цитує Гарсію Football Italia.

Нагадаємо, Еусебіо Ді Франческо був звільнений з посади головного тренера Роми після поразки в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту (1:3).

Теги
Італія Рома Рома Руді Гарсія Руді Гарсія Еусебіо Ді Франческо
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