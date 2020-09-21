Молодший брат дружини футболіста, Міс Ісландія-2008 Олександри Іварсдоттір, Максиміліан Іварссон трагічно загинув у віці 11 років, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, нещастя сталося 8 вересня, за п'ять днів до того, як Сігурдссон зіграв в переможному матчі 1-го туру АПЛ проти лондонського Тоттенхема (1:0).

Зазначається, що хлопчик помер в результаті необережного поводження зі зброєю. Нібито Максиміліан дістав із замкненої шафи дробовик і, граючись ним, випадково вистрілив у себе. Тамтешні ЗМІ стверджують, що батько Іварссона є завзятим мисливцем, але не повідомляється, чи була це його зброя.

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