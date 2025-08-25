Переїзд Іллі Забарного до ПСЖ цього літа викликав не лише спортивний ажіотаж, а й чимало запитань стосовно взаємодії з Матвієм Сафоновим. На тлі війни Росії з Україною поява у ПСЖ футболістів із цих двох країн породила побоювання щодо можливих конфліктів у роздягальні.

Додатковим приводом для розмов стало те, що під час знайомства з новими партнерами українець підписався майже на всіх у соцмережах, крім Сафонова. Той у відповідь також не зробив кроку назустріч. Для вболівальників цей символічний жест став підґрунтям для чуток про можливу напругу.

За інформацією Le Parisien, керівництво ПСЖ усвідомлювало потенційну делікатність ситуації й заздалегідь обговорило питання із самими гравцями. У клубі переконалися, що обидва готові співпрацювати на професійному рівні, й наразі жодних проблем не виникало. Джерела зазначають, що Забарний та Сафонов підтримують виключно робочі й коректні стосунки – без зайвої близькості, але й без конфліктів.

Таким чином, попри побоювання на старті, в паризькій роздягальні панує робоча атмосфера. Клуб уважно стежить за ситуацією, однак наразі підстав для занепокоєння немає – Забарний і Сафонов виконують свої ролі в команді без ознак напруги, зазначає джерело.

Втім, у реальності все не настільки гладко. Нещодавно, під час емоційних проводів Джанлуїджі Доннарумми стався показовий момент. Українець підійшов до Доннарумми, але з того боку якраз був Сафонов. Забарний швидко віддалився від росіянина. Це свідчить про те, що Забарний на практиці не хоче перебувати поруч з представником країни-терористки.

