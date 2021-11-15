Жіноча збірна Ірану вже не вперше опиняється в епіцентрі скандалу.

В рамках відбору до Кубка Азії серед жінок команда Йорданії у серії пенальті поступилась іранкам (0:0, пен. 2:4). Президент Федерації футболу Йорданії (JFA) Алі бін аль-Хусейн запідозрив суперника у нечесній грі, повідомляє Daily Sabah.

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Функціонер звернувся до ФІФА з проханням перевірити стать голкіперки Ірану. На його думку, ворота Ірану захищав чоловік.

"З урахуванням доказів, наданих JFA, та важливості турніру ми просимо ініціювати відкрите розслідування, яке проведе група незалежних медичних експертів.

Потрібно з'ясувати, чи має право цей гравець та інші члени команди виступати з огляду на те, що жіноча збірна Ірану має історію гендерних проблем і допінгу", – йдеться у листі аль-Хусейна.

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