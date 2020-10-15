"Захисний варіант – на Шевченка не схожий. Виявилося, що терпіли – нове слово в футболі. У всякому разі, наша команда відбилася, зіграла компактно, на дуже високому рівні дисципліни. У моментах виручив Бущан. У нього все є – зріст, стрибучість, чуття. Це дуже перспективний воротар. Він ще повинен вирости. У цьому матчі взяв три або чотири "мертвих м'ячі". Я вітаю Георгія і всю команду. Головне в цьому протистоянні був результат. Здобули три очки.

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Поки у нас немає кращих центральних захисників, ніж Кривцов і Матвієнко. Миколенко – гравець лівої бровки. У нього є швидкість, відбір, атлетизм – він повинен і буде грати на цій позиції, тому що сильніший за всіх. Мені дуже подобаються його гра і прогрес. Так що ці два гравця з Шахтаря, плюс, Степаненко, повернуться в основний склад. Тарас – один з найкращих в Європі опорних півзахисників. Він весь час у боротьбі і відборі.

Маліновського і Зінченка ми нікуди не дінемо. Ярмоленка теж, але це не той Ярмоленко, який був рік тому. Він не грає. Лавка не дає зростання футболісту. Раніше обводив, забивав, проходив з центру, як Циганков зараз. Віктор забив, але там потрібно Де Хеа ставити двійку. Куди він поліз? У порівнянні з Бущаном, Де Хеа – не основний воротар. Він програє Георгію.

Бущан буде найкращим воротарем в Україні. У нього є всі дані, а помилки поправлять і підкажуть, як з ними впоратися. Георгій довів, що він зараз найкращий", – поділився Сабо в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії обіграла Іспанію (1:0), а єдиний гол забив Віктор Циганков після невдалого виходу з воріт Давіда Де Хеа.

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