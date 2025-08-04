Колишній воротар збірної Польщі Ян Томашевський виступив із гучною заявою щодо майбутнього Роберта Лєвандовскі. На думку легендарного екс-футболіста, 36-річний нападник більше не має що доводити в Барселоні й повинен змінити клуб.

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У коментарі, який наводить Mundo Deportivo, Томашевський сказав: "Роберт повинен закінчити свій етап у Барселоні вже зараз і перейти до простішого клубу в Саудівській Аравії, як це зробили найкращі гравці світу, крім Ліонеля Мессі. Будьмо чесними, це вже кінець. Роберт не дуже популярний у команді, і найкращі гравці Барселони не віддають йому передач".

Сам Лєвандовскі не планує нікуди йти – він неодноразово наголошував, що хоче залишитися в Іспанії, навіть попри інтерес з боку клубів Саудівської Аравії. Минулого сезону нападник продемонстрував, що вік – не проблема: він забив 42 м’ячі та допоміг Барселоні здобути чемпіонство Ла Ліги й Кубок Іспанії.

Ян Томашевський стояв у воротах збірної Польщі на тріумфальному для команди чемпіонаті світу-1974. Тоді Томашевського визнали найкращим голкіпером турніру, а збірна Польщі посіла третє місце, показавши поки що найкращий результат у своїй історії.

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