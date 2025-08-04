У Польщі закликали Лєвандовскі тікати з Барселони: "Будьмо чесними, це вже кінець"
Легенда збірної Польщі Ян Томашевський заявив, що Роберт Лєвандовскі повинен перейти до Саудівської Аравії.
Колишній воротар збірної Польщі Ян Томашевський виступив із гучною заявою щодо майбутнього Роберта Лєвандовскі. На думку легендарного екс-футболіста, 36-річний нападник більше не має що доводити в Барселоні й повинен змінити клуб.
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У коментарі, який наводить Mundo Deportivo, Томашевський сказав: "Роберт повинен закінчити свій етап у Барселоні вже зараз і перейти до простішого клубу в Саудівській Аравії, як це зробили найкращі гравці світу, крім Ліонеля Мессі. Будьмо чесними, це вже кінець. Роберт не дуже популярний у команді, і найкращі гравці Барселони не віддають йому передач".
Сам Лєвандовскі не планує нікуди йти – він неодноразово наголошував, що хоче залишитися в Іспанії, навіть попри інтерес з боку клубів Саудівської Аравії. Минулого сезону нападник продемонстрував, що вік – не проблема: він забив 42 м’ячі та допоміг Барселоні здобути чемпіонство Ла Ліги й Кубок Іспанії.
Ян Томашевський стояв у воротах збірної Польщі на тріумфальному для команди чемпіонаті світу-1974. Тоді Томашевського визнали найкращим голкіпером турніру, а збірна Польщі посіла третє місце, показавши поки що найкращий результат у своїй історії.
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