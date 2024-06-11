"Буде важкий матч, але для мене це не має значення. Я довів, що можу забити незалежно від сили суперника. У збірній Польщі воротар із Ювентуса, а захисники з АПЛ. Головне – щоб були моменти. Я вже забив 15 голів за збірну, і рахунок голів має збільшуватись.

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З новим тренером Херенвена я ще не спілкувався. Робін ван Персі буде вперше тренувати дорослу команду, він молодий тренер, який перебуває на початку своєї кар'єри. Він був гравцем найвищого класу, і я дуже радий, що зможу чогось у нього навчитися. Планую поспілкуватися з ним у перший день, коли повернуся в клуб", – цитує Ніколаєску MoldFootball.

Матч Молдова – Україна відбудеться сьогодні, 11 червня. Початок зустрічі – о 19:00 за Києвом.

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