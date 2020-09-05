"У Пірло харизма Зідана": екс-гравець Ювентуса оцінив тренера туринців
Колишній захисник Ювентуса Пауло Монтеро поділився думками щодо тренера "старої синьйори".
"Для мене, як для вболівальника, це було несподівано. Пірло любить вся Італія, він такий розумний, і мені пощастило познайомитися з ним поближче.
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Він дуже тихий чоловік, мало говорить, але володіє великою харизмою. Якщо ми хочемо провести порівняння з Зіданом в Реалі, то спочатку він був помічником тренера Карло Анчелотті, так що для Пірло це інший шлях.
При цьому Пірло має ту ж харизму, що і Зідан, вони обидва чоловіки, яким насправді не потрібно говорити. Є багато великих гравців і лідерів команди, які поважають Пірло і будуть його слухати", – цитує Пауло Монтеро Football Italia з посиланням на Sky Sports.
Нагадаємо, у минулому сезоні Ювентус виграв чемпіонат Італії дев'ятий раз поспіль. У Лізі чемпіонів "стара синьйора" дійшла до 1/8 фіналу, де поступилась Ліону за сумою двох матчів.
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