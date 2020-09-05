"Для мене, як для вболівальника, це було несподівано. Пірло любить вся Італія, він такий розумний, і мені пощастило познайомитися з ним поближче.

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Він дуже тихий чоловік, мало говорить, але володіє великою харизмою. Якщо ми хочемо провести порівняння з Зіданом в Реалі, то спочатку він був помічником тренера Карло Анчелотті, так що для Пірло це інший шлях.

При цьому Пірло має ту ж харизму, що і Зідан, вони обидва чоловіки, яким насправді не потрібно говорити. Є багато великих гравців і лідерів команди, які поважають Пірло і будуть його слухати", – цитує Пауло Монтеро Football Italia з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ювентус виграв чемпіонат Італії дев'ятий раз поспіль. У Лізі чемпіонів "стара синьйора" дійшла до 1/8 фіналу, де поступилась Ліону за сумою двох матчів.

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