Ліонель Мессі прокоментував свою гру після перемоги Інтер Маямі над Орландо Сіті (3:1) в Кубку Ліг.

Ліонель Мессі повернувся у стартовий склад Інтер Маямі після відновлення від пошкодження і лише 45 зіграних хвилин у попередніх п’яти поєдинках. Попри обмежені тренування, аргентинець відіграв повні 90 хвилин у зустрічі з Орландо Сіті та став головним творцем перемоги 3:1.

Голи Мессі дозволили Інтеру відігратися з 0:1, а крапку поставив Сеговія з передачі Луїса Суареса, який оформив остаточний рахунок.

"Я хотів бути тут. Я почувався некомфортно, але знав, наскільки важливий цей суперник. Я готувався до цього. У першому таймі я відчував страх, але поступово розслабився і зробив свою справу", – цитує Мессі GOAL.

У фіналі Кубка Ліг Інтер Маямі зустрінеться із Сієтлом, який в іншому півфіналі переміг Лос-Анджелес Гелаксі.

