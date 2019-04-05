"У першому таймі суперник грав агресивніше": Фомін прокоментував скандальний матч Іллічівець – Гірник-Спорт

Форвард Маріуполя Руслан Фомін пригадав матч Першої ліги між Іллічівцем та Гірник-Спортом, який імовірно був договірним.

"Скажімо так, в очі не потрапило нічого. Згадуючи гру пізніше – на тлі чуток навколо неї – можу звернути увагу тільки на один нюанс: у першому таймі, як мені здалося, суперник грав в обороні агресивніше, ніж після перерви.

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Хоча це цілком могло бути наслідком природної втоми або того, що ми самі додали після програної першої половини.

Ви розумієте, конкретно я ніколи не ставив ставок і не зовсім розумію, як все це робиться. Можу сказати лише, що у нас в команді ніяких рухів не було. Зібрав гравців Севідов, описав ситуацію приблизно так: "Кажуть, що матч був договірним, але ми в ньому виграли – і до нас претензій бути не може".

Нехай вирішують свої проблеми з Гірником. На цьому розмова закінчилася", – цитує Фоміна Спорт-Експрес.

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