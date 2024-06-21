"Це був важкий матч. Одними моментами я був задоволений, іншими – не дуже. Я задоволений командою. Я не можу їх звинувачувати, у першому таймі ми були кращими. Наші суперники мають чудові якості, у рейтингу ФІФА Україна на 20 місць попереду нас. Ми зробимо все можливе, щоб все ж вийти з групи.

Коли ми повели, залишалося ще багато часу. Сьогодні ми грали проти дуже сильного суперника. Я задоволений грою команди і пишаюся своїми хлопцями. Ми віддали фінальні 30 хвилин, у які вони нас і покарали.

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У першому таймі ми витратили багато сил і створили багато моментів. Потім 30 хвилин вони створювали нам проблеми, але ми цього очікували. Це команда, яка заслуговує на найбільшу повагу. Донедавна було неможливо уявити, що ми можемо конкурувати з цими топами.

У нас була можливість забронювати місце в 1/8, але ми зіткнулися з командою, якій потрібна була перемога, щоб залишитися в змаганні. Ми – команда-Попелюшка на цьому турнірі. Той факт, що ми боремося за вихід до 1/8 фіналу, вже має велике значення.

Що стосується Румунії, то далі ми зіткнемося з командою, яка готова і заряджена після перемоги над Україною. Це якісна команда, але ми хочемо виграти і пройти у плей-офф", – цитує Кальцону прес-служба УЄФА.

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