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У першому матчі Динамо недооцінило Астану, – колишній український футболіст казахського клубу

10:42 286 Читать на русском
У першому матчі Динамо недооцінило Астану, – колишній український футболіст казахського клубу
Роман Пахолюк / ФК Астана

Екс-гравець Астани Роман Пахолюк поділився своїми враженнями від першої зустрічі своєї колишньої команди з київським Динамо.

"Якщо є можливість, дивлюся гри Динамо. Враження від їхньої гри неоднозначне, є молоді талановиті хлопці з академії клубу. Можливо, саме через молодість був цілий ряд ігор, коли все для команди складалося добре, але потім вони відпускали, вже здавалося, виграні матчі.

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Їм належить ще накопичити досвід, щоб відчувати себе більш впевнено. Якщо говорити про матч Динамо – Астана, то кияни недооцінили гостей. Для них гра складалася непогано, володіли ініціативою, забили гол, але якось вальяжно не скористалися своїми можливостями, за що поплатилися в результаті", – цитує Пахолюка офіційний сайт Астани.

Матч Астана – Динамо відбудеться 28 листопада о 17:50 за київським часом.

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Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
до матчу
10
дн
:
6
год
:
53
хв
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Астана Астана Астана - Динамо Ліга Європи Роман Пахолюк
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