У першому "Кубку довіри" перемогла дитяча команда з Львівщини

24 березня, в Києві відбувся фінал першого в Україні дитячого футбольного турніру "Кубок Довіри", який був організований під егідою Федерації футболу України.

Також турнір відбувся за підтримки представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, благодійного фонду "Розвиток футболу України", Національної поліції України та Міністерства освіти і науки України.

Як розповіла координатор проекту, представник благодійного фонду "Розвиток футболу України" Ірина Макаревич, протягом шести місяців близько 600 дівчат та юнаків, які брали участь в змаганнях, тренувалися під керівництвом полісменів – інспекторів ювенальної превенції та патрульної поліції.

"Участь у проекті "Кубок Довіри" взяли 59 змішаних дитячих команд із Львівської, Харківської, Донецької, Київської областей та з міста Києва. І хоча до фінальної частини вийшли лише чотири колективи, усі учасники турніру є переможцями!", – відзначила Макаревич.

В запеклій боротьбі, яка точилася між лідерами змагань, золоті медалі турніру "Кубок Довіри" виборола команда "Авіатор" (м. Городок Львівської області). Друге місце посіла команда "Маріуполь Юнайтед" (м. Маріуполь Донецької області). Третє місце виборола команда Гімназії № 86 м. Харків, команда "Арсенал" Баришівка (смт. Баришівка Київської області) фінішувала четвертою.

Привітати переможців та учасників змагань від імені національної збірної України приїхав перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.

"Від імені національної команди, яка гратиме завтра з Люксембургом, прийміть вітання. Ви на високому рівні провели свої матчі. Футбол – така гра, яку ми дуже любимо. Вона дозволяє нам спілкуватися між собою, набувати досвіду. Головне, щоб такі турніри допомагали вам бути гідними громадянами нашої країни. Грайте у футбол, успіхів вам", – підкреслив Протасов.

Особисте привітання усім учасникам проекту передав президент Федерації футболу України Андрій Павелко: "Щиро захоплююсь вашою енергією та любов’ю до футболу і пишаюся тим, наскільки талановитою є українська молодь! Вірю, що ви будете успішними спортсменами, підприємцями, науковцями і управлінцями, а ми, дорослі, зробимо все можливе, щоб допомогти вам зростати здоровими і щасливими. Надзвичайно важливо, що футбол сприяє об’єднанню дітей та юнаків з різних куточків України, допомагає вам знаходити нових друзів, вчитися командній взаємодії та знаходити компроміси. Бажаю вам спортивних та особистих перемог, а Федерація футболу України завжди радо підтримуватиме усі ваші футбольні ініціативи!" – відзначив Андрій Павелко.

Окрім того, президент ФФУ підкреслив важливість співпраці футбольної спільноти нашої держави з дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). "ФФУ є надійним партнером ЮНІСЕФ і ми разом вже організували кілька важливих проектів у рамках підписаного меморандуму про співпрацю. Зокрема, це і UNICEF football Cup, в якому взяли участь близько 5 тисяч дітей із п'яти прифронтових областей, і спільні соціальні акції ФФУ та ЮНІСЕФ на матчах національної збірної України, й інші проекти. Це важливо для наших дітей і важливо для розвитку майбутнього Україні", – підкреслив Андрій Павелко.

Окрім дитячих змагань, у програмі турніру відбулася товариська гра між змішаними командами журналістів, працівників Федерації футболу України та Національної поліції України. У підсумку команда "Еліт" з рахунком 6:2 перемогла "Збірну чемпіонів". У складі змішаних команд грали: Мар’ян Яськів, Влад Овчаренко (ФФУ), Олександр Гапоненко (збірна журналістів України), Віталій Романов, Іван Бутко, Юрій Кіцул, Олег Остапчук, Олексій Крупеня (Національна поліція України) та Ірина Василюк (тренер національної жіночої збірної України). Для учасників фіналу також було організовано екскурсії до Будинку футболу, музею братів Кличків та НСК "Олімпійський".

Довідка. Благодійний фонд "Розвиток футболу України" у співпраці з представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Національною поліцією України, Федерацією футболу України, Міністерством освіти і науки України впроваджують соціальний проект "Кубок Довіри".

Мета проекту: налагодження довірчих відносин між дітьми та представниками правоохоронних органів за допомогою спорту, зокрема, футболу, а також сприяння соціальній згуртованості дітей, забезпечення змістовного дозвілля, що, в свою чергу, сприятиме превенції.

Проект побудований на основі концепції "Спорт заради розвитку", глобальної ініціативи ЮНІСЕФ, що впроваджується по всьому світу та ставить за мету не перемогу, а розвиток уміння працювати в команді, побудову довірчих відносин та взаємоповаги, виховання цінностей і ставлень, необхідних дітям, щоб успішно реалізувати свій потенціал.