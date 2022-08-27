Вже сьогодні, 27 серпня, українського футболу стане більше – стартує новий сезон Першої ліги. Професійна футбольна ліга на своїй сторінці в Instagram офіційно оголосила, що всі матчі транслюватимуться у прямому ефірі на YouTube-каналі ПФЛ.

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Відкриє новий чемпіонат о 12:00 поєдинок групи Б між Черніговом та Скоруком. Окрім того, матч Карпати – ФСК Маріуполь можна буде паралельно переглянути на YouTube-каналі EspresoTV.

До слова, минулого сезону офіційним транслятором Першої ліги були телеканали "Футбол 1/2/3".

Нагадаємо, в УПЛ розгорілась справжня війна – одразу п'ять клубів (Динамо, Зоря, СК Дніпро-1, Металіст та Рух) відмовились від послуг Setanta Sport, яка стала переможцем телепулу, і делегували показ своїх матчів "1+1 media", порушуючи, тим самим, рішення більшості клубів еліти.

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