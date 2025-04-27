"Це матч, який претендує на звання дербі, і має бути таким непростим. Але одразу хочеться сказати, що ми не можемо робити такі подарунки нашому супернику на початку гри.

Порятунок Динамо у доданий час у відеоогляді матчу з Шахтарем – 2:2

Тиск через результат впливав, тим більше, що я не пам'ятаю, коли ми востаннє вигравали у Шахтаря. Можливо, це давало певне навантаження на гравців. Але вони не були схожі самі на себе.

У перерві в нас відбулася така чоловіча розмова. І в другому таймі ми вже грали так, як мали грати з перших хвилин", – запевнив Шовковський в ефірі програми Футбол 360 на Youtube.

Додамо, що завдяки нічийному результату з Шахтарем Динамо зберегло першу сходинку, але відрив від Олександрії зменшився. Тепер киян і підопічних Руслана Ротаня розділяють лише 4 залікові бали в турнірній таблиці УПЛ.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм