"Це футбольний процес і в паспорт ніхто не дивиться. Звісно, крім паспортів однієї жахливої країни, яка напала на нас. Для всіх інших наші двері відкриті. Якщо це якісний футболіст, то немає значення, легіонер він чи ні.

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Що стосується адаптації – то, звісно, потрібен час. Час потрібен. В цьому році часу було мало, хлопці під’їжджали і під кінець зборів, і під час чемпіонату. Якщо проаналізувати ігри, то десь була і незіграність, і непорозуміння. І під час чемпіонату ми старались ці кути зробити більш гладкими.

Будь-якій людині потрібна адаптація. Але, враховуючи, що у нас хороший мікроклімат в колективі, то ми сприймали кожного новачка, як рідну людину, яка прийшла в наш дім, яка готова в нашому домі жити і допомагати. Ми зустрічаємо із задоволенням, і якщо людина показує, що вона тут серцем, то він не легіонер, не новачок, а член нашої команди", – цитує Калітвінцева прес-служба Полісся.

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