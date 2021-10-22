Колективи хвилиною мовчання перед матчами 12-го туру УПЛ віддадуть данину пам’яті вже покійному Заслуженому тренеру України, повідомляє прес-служба організації.

Помер Сергій Морозов – експерт каналів "Футбол" і чемпіон СРСР у складі Зорі

Сергій Морозов пішов із життя сьогодні у віці 71 року, причиною смерті стали ускладення від коронавірусу. Головними клубами у його кар'єрі стали московський ЦСКА і тоді ще ворошиловградська Зоря, з якою Морозов вигравав чемпіонат СРСР-1972. Опісля Сергій Юрійович попрацював тренером в Україні, Китаї і Туркменістані, а з 2008 року був експертом на телеканалах Футбол.

До слова, черговий ігровий день УПЛ розпочнеться двобоєм Десни й Олександрії сьогодні, 22 жовтня, а завершиться в неділю протистоянням Зорі та Колоса.

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