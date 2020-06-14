У Норвічі знайшли інфікованих коронавірусом перед відновленням АПЛ

Норвіч має проблеми перед відновленням чемпіонату Англії – гравець клубу здав позитивний тест на COVID-19.

В неназваного гравця Норвіча виявлено коронавірус перед відновленням АПЛ, інформує Sky Sports.

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"Норвіч може підтвердити, що один з його гравців отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Відповідно до протоколів Прем'єр-ліги, гравець самоізолюється протягом семи днів, перш ніж знову пройти перевірку. Гравець повинен здати негативний результат тесту, перш ніж зможе відновити тренування.

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Клуб не називатиме ім'я гравця, про якого йдеться, і просить, щоб його право на конфіденційність було дотримано сповна", – йдеться в заяві клубу.

Додамо, що це була восьма хвиля здачі тестів на коронавірус. Загалом було протестовано 1213 осіб.