toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЗОРЯ - ДИНАМО НАПОЛІ - ІНТЕР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

У Норвічі знайшли інфікованих коронавірусом перед відновленням АПЛ

00:33 42 Читать на русском
У Норвічі знайшли інфікованих коронавірусом перед відновленням АПЛ
Тім Крул / фото з відкритих джерел

Норвіч має проблеми перед відновленням чемпіонату Англії – гравець клубу здав позитивний тест на COVID-19.

В неназваного гравця Норвіча виявлено коронавірус перед відновленням АПЛ, інформує Sky Sports.

АПЛ провела останню хвилю тестування на коронавірус – відомі результати

"Норвіч може підтвердити, що один з його гравців отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Відповідно до протоколів Прем'єр-ліги, гравець самоізолюється протягом семи днів, перш ніж знову пройти перевірку. Гравець повинен здати негативний результат тесту, перш ніж зможе відновити тренування.

Аллі отримав жорстке покарання за жарти про коронавірус – вінгер не допоможе Тоттенхему на рестарті сезону

Клуб не називатиме ім'я гравця, про якого йдеться, і просить, щоб його право на конфіденційність було дотримано сповна", – йдеться в заяві клубу.

Додамо, що це була восьма хвиля здачі тестів на коронавірус. Загалом було протестовано 1213 осіб.

blog_ava
Зоря – Динамо: арбітр ухвалив скандальне рішення після жорсткого фолу Кендзьори, порушивши правила VAR
13 червня
8812
Теги
Норвіч Норвіч Англія коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
43
хв
Атлетік
14:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук