Воротар Брюне Ян де Бур був визнаний найкращим гравцем своєї команди в матчі проти Буде-Глімт (0:1).

Брюне поступився на своєму полі Буде-Глімт у матчі 1-го туру чемпіонату Норвегії з рахунком 0:1 – єдиний гол був забитий Каспером Хегом на 35-й хвилині зустрічі. Проте, новий спонсорський контракт господарів із виробником яєць зобов'язує визначати найкращого гравця Брюне в таких матчах.

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Ним було визнано воротаря господарів Яна де Бура – на 55-й хвилині він відбив пенальті у виконанні екс-вінгера Мілана Єнса Хауге. Саме він отримав після фінального свистка приз – чотири лотки яєць від Steinsland & Co. Однак, судячи з фото, де Бур залишився незадоволений.