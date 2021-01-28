"Гадаю, ми добре зіграли, незважаючи на якісний пресинг суперника. У нас були гольові моменти. Після 0:1 ми правильно відреагували і виграли матч за рахунок нашої якості. Ми могли забити і більше, команда виконала хорошу роботу. Найголовніше – ми в наступному раунді.

Райо Вальєкано – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Місяць видався дуже складним, з великим числом виїзних ігор. Команда проявила характер, ми заслужили свої перемоги. Ми в багатьох аспектах додаємо і повинні продовжувати робити це від матчу до матчу. Я задоволений результатами і характером гравців. У складні часи всі на славу попрацювали в кожному аспекті. Загалом, ми грали добре.

Де Йонг – різносторонній футболіст, якому під силу створювати для нас більше можливостей в атаці. Він був нам потрібен. Він забиває, але також відіграє важливу роль в півзахисті. З точки зору фізичної готовності він в повному порядку. Те, що він робить на першій хвилині, він робить і на дев'яностій. У нього зараз видатний період", – цитує Кумана Marca.

До слова, Френкі забив переможний гол у ворота Райо Вальєкано. Загалом у поточному сезоні 23-річний нідерландець відіграв за Барсу 27 поєдинків, відзначився п'ятьма м'ячами та чотирма асистами.

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