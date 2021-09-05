"Почерк вже видно. Це та команда, яка виграла чемпіонат світу U-20. Він діє за цією схемою і хоче так грати далі.

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Петраков – дуже емоційний. Може різко сказати, але швидко остигає. Переживає нічиї і поразки проти команд, у яких ми можемо перемагати.

Упевнений, він буде на 200% віддаватися. Ви бачили, як Сікан носився по полю, коли вийшов? Я вважаю, що це тренер-мотиватор. У нього є чуйка", – сказав Бондар у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Петракова було призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України в середині серпня. За цей час фахівець встиг провести з "синьо-жовтими" два матчі відбору до чемпіонату світу 2022 року зі збірними Казахстану та Франції, в яких його підопічні двічі зіграли унічию (2:2 та 1:1 відповідно).

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