"Перспективи Антюха? Він ще досить молодий гравець, ми просто багато чуємо про нього. Я вважаю, що у Антюха ще все попереду, якщо буде стабільнішим.

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Також потрібно, щоб у таких гравців вірили та вони могли грати з довірою. Якщо він буде стабільно виходити в основі, то він однозначно додасть", – поділився Книш в інтерв'ю виданню "Український футбол".

Зауважимо, що Антюх виступав за Динамо з літа 2021 року по вересень 2022-го, але за цей час зіграв аж 4 поєдинки без результативних дій.

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