Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич поміркував над тим, чи вплине відхід Михайла Мудрика на рівень гри "гірників".

"Мудрик – це, звісно, втрата. Усі думають, що "гірники" стали слабшими. Але донеччани мали час на зборах, щоб підготуватися до того, що доведеться грати без Михайла. Найближчі ігри багато прояснять.

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Чому керівництво Шахтаря нікого не придбало на його місце? Мені здається, що на цій позиції у півзахисті гратиме Олександр Зубков. Я пам’ятаю, як він на лівому фланзі півзахисту грав в угорському Ференцвароші. Сашко може зміщуватися в центр і удар у нього несподіваний", – сказав Хацкевич в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, свій перший іспит Шахтар складатиме вже у четвер, 16 лютого – "гірники" в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграють з французьким Ренном. Початок зустрічі о 19:45.

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