"Я думаю, Лео заслужив "Золотий м'яч", тому що на особистому рівні він провів прекрасний рік, незважаючи на те, що з Барселоною виграв тільки Кубок Іспанії. Він став найкращим бомбардиром і асистентом Ла Ліги, виграв Кубок Америки, на якому теж став найкращим форвардом і асистентом. Це лише збільшує його шанси.

Ето'О не має сумнівів щодо володаря "Золотого м'яча-2021"

Мессі заслужив цю нагороду, тому що стільки виграв як гравець. Потрібно завжди пам'ятати про те, як складно тримати такий рівень рік за роком. Вручаючи "Золотий м'яч", потрібно звертати увагу не тільки на те, що гравець зробив протягом року, але і дивитися на те, що це за гравець, що він робить щорік. Я думаю, у Лео немає конкурентів", – цитує Суареса Olé.

За прогнозами букмекерів, саме нападник ПСЖ Ліонель Мессі є головним претендентом на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у 2021-му. Результати оголосять 29 листопада.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця