Президент Барселони Жоан Лапорта відреагував на інтерв'ю Хав'єра Тебаса, у якому той звинуватив керівництво каталонців у відході Ліонеля Мессі.

"Тебас говорить, що Мессі не залишився у Барселоні, але він – головна дійова особа, через яку це сталося. Через його надмірну прискіпливість і фейр-плей, з яким він хоче виглядати більшим папістом, ніж сам Папа.

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Барса не дозволить Тебасу заволодіти клубом, ми не будемо слідувати за особистими проектами Хав'єра, який хоче використати інтереси "блаугранас", щоб заробити, укладаючи договір про телеправа на 50 років.

Замість того, щоб шукати гармонію і розуміння, він завжди шукає конфлікт. У нього хвора нав'язлива ідея нашкодити Барсі і її цінностям. Але ми, каталонці, вже знаємо його. Я знайшов недолугі заяви президента Ла Ліги", – цитує Лапорту Sport.es.

Нагадаємо, раніше Барселона головною причиною відходу Ліонеля Мессі називала неможливість зареєструвати новий контракт аргентинця.

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