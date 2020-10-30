"У нинішньої Барселони немає нічого", – тренера Бенфіки роздратувало порівняння з каталонцями
20:10 - Читать на русском
Наставник португальського гранда Жорже Жезуш не надто високо оцінив потенціал Барси.
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"Не скажу, що ми такі, як нинішня Барселона. Не хочу, щоб ми виглядали так, як вони зараз. Та Барселона, яка була кілька років тому, – це так. У нинішньої команди немає нічого. Мене хвилює зовсім інше", – цитує Жезуша AS.
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Захисник Стандарда Мехді Карсела-Ґонсалес, після зустрічі з Бенфікою (0:3) у Лізі Європи, порівняв португальский гранд з культовим іспанським клубом.
Бенфіка очолює групу D у Лізі Європи, Стандард залишається на останній сходинці квартету.
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