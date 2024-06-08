У Німеччині затримано терориста – йому інкримінують підготовку теракту на Євро-2024
21:12 - Читать на русском
Терорист Ісламської Держави (ІД) подав заявку на роботу охоронцем на стадіоні.
Німеччина приголомшена тривожними даними напередодні чемпіонату Європи з футболу. Bild повідомляє, що терорист ІД подав заявку на роботу охоронцем під час літнього чемпіонату. Згідно з джерелом, його вже заарештовано.
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Разом із терористом заарештована виявилася також його мати. Повідомляється, що поліція Німеччини класифікує чоловіка як ісламіста.
Завдяки своєчасним діям поліція і служба держбезпеки, найімовірніше, запобігли теракту.
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