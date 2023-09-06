У трейлері передано токсичну атмосферу, яка панувала в стані "манншафт" під час тренувань у Катарі. Про це інформує Sport.

"Це переломний момент": Флік вважає, що збірна Німеччини розпочала новий етап

В одному з епізодів показана перепалка між Йозуа Кімміхом і Антоніо Рюдігером. "Ти ніколи не говориш це мені в обличчя, ти завжди говориш це позаочі. Думаєш, я не граю на команду? Ти завжди відповідаєш мені "роби, що хочеш", а потім говориш зворотне", – заявляє півзахисник Баварії захиснику Реала.

В іншому епізоді трейлера показано, як Рюдігер невдоволено штовхає іншого гравця Баварії Леона Горецку.

9 вересня Німеччина зіграє свій наступний товариський матч у рамках підготовки до домашнього Євро-2024, суперником команди стане Японія. Наставник "манншафт" Хансі Флік заявив, що його команда пройшла переломний момент і почала новий етап.