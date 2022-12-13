Німецький футбольний союз створив консультативну групу для головного тренера "манншафт", до якої увійшли п'ять фахівців.

Німецька футбольна спілка (DFB) створила робочу групу, завдання якої полягатиме в консультації та підтримці головного тренера збірної Німеччини Гансі Фліка під час підготовки національної команди до участі на Євро-2024. Про це повідомляє німецький Sky Sport.

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До консультативної групи увійшли Олівер Кан, Карл-Хайнце Румменігге, Матіас Заммер, Руді Феллер та Олівер Мінтцлафф.

Згідно з Kicker, завданням цієї групи також стане ухвалення рішення щодо наступника Олівера Бірхоффа.

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