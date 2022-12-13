У Німеччині створено робочу групу для консультації та підтримки Фліка
Німецький футбольний союз створив консультативну групу для головного тренера "манншафт", до якої увійшли п'ять фахівців.
Німецька футбольна спілка (DFB) створила робочу групу, завдання якої полягатиме в консультації та підтримці головного тренера збірної Німеччини Гансі Фліка під час підготовки національної команди до участі на Євро-2024. Про це повідомляє німецький Sky Sport.
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До консультативної групи увійшли Олівер Кан, Карл-Хайнце Румменігге, Матіас Заммер, Руді Феллер та Олівер Мінтцлафф.
Згідно з Kicker, завданням цієї групи також стане ухвалення рішення щодо наступника Олівера Бірхоффа.
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