Саудівські вболівальники зазнали критики за освистування хвилини мовчання в пам'ять про Франца Бекенбауера і Луїджі Ріву.

Німецький футбольний союз (DFB) надіслав ноту протесту до Федерації футболу Саудівської Аравії. Як інформує Bild, причиною стало освистування місцевими вболівальниками хвилини мовчання в пам'ять про Франца Бекенбауера перед півфінальним матчем Суперкубка Іспанії між Реалом і Атлетіко в Ер-Ріяді.

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Цей інцидент із хвилиною мовчання став не єдиним у своєму роді. Через кілька днів саудівські вболівальники освистали хвилину мовчання в пам'ять про Луїджі Ріву перед другим таймом Суперкубка Італії між Інтером і Наполі.

Нагадаємо, що близькосхідний журналіст Ваель Джабер пояснив таку поведінку вболівальників загальноприйнятими нормами. "Вони освистали б навіть хвилину в пам'ять про свого короля, оскільки Мухаммед ніколи не робив нічого подібного", – пояснював він в інтерв'ю Vice.

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