Нищівна поразка від Іспанії (0:6) в Лізі націй змусила DFB задуматися про нового тренера для національної команди. За інформацією SPORT BILD, очікувати на переставновки до завершення Євро-2021 не варто.

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Джерело повідомляє, що DFB вже має список кандидатів на заміну. У союзі вважають, що вмовити Юргена Клоппа покинути Ліверпуль буде вкрай складно, тому визначили фаворитом наставника Баварії Хансі Фліка. Також серед претендентів Томас Тухель та Ральф Рангнік.

Зауважимо, що Флік уже має досвід роботи в національній команді, де 8 років працював асистентом тренера, а ще три – спортивним директором.

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