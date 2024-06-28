"Для мене головними відкриттями Євро-2024 на сьогодні стали Ламін Ямал і Ніко Вільямс. Я чув про них раніше, але ніколи раніше не бачив наживо. Зрозуміло, що в них є щось особливе.

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Судячи з того, що я бачив по телебаченню, у збірній Німеччини є таланти, які дають надію на майбутнє. У Португалії чудова команда, а у Франції дуже досвідчений тренер і чудові гравці.

Виступи збірної Італії на Євро? Хлопці з рішучістю і мужністю долали труднощі. Мені дуже сподобалася робота нашого тренера. Маю сказати, що ми робимо все можливе, щоб досягти свого піку", – цитує Буффона Marca.

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