"У них там "поляни", повії, кухня", – Петров розповів, як мотивували арбітрів в Україні

Колишній захисник київського Динамо Кирило Петров в програмі "Бомбардир" на YouTube розповів про своє ставлення до українських арбітрів.

"Багато було ситуацій, коли судді чиїсь гроші забирали. Ми теж, коли грали з Шахтарем, Срна і так, і так руками цей м'яч відбивав. Іщенко був? (згадує арбітра матчу. – прим.). Ми сидимо в аеропорту, а я підходжу до нього і кажу: "Ви у моєї дитини молоко забрали, харчування". Він відповідає: "Вибачте, вибачте".

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А потім чутки доходять, що у них там "поляни", повії, кухня, всяке таке. Гуляють по дві ночі. Я б теж арбітром був. А де судді відпочивають? Як Рибка каже: "Приїжджаю в Таїланд – там один суддя. Приїжджаю туди – там інший". А на яких машинах вони їздять. Кращих, ніж у футболістів. Всі ж знають, де вони і як.

У нас були такі рефері, які вміли судити, коли їм потрібно. Прізвищ не пам'ятаю вже. Вакс, напевно. У нас багато вміли судити, але вони повинні були розуміти, де більше перепадає", – сказав Петров.

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