Головний кореспондент TBR Football Грем Бейлі пояснив, чому українському захиснику лондонського Арсенала Олександру Зінченку буде важко перейти в інший клуб.

"Єдина причина, через яку Зінченко досі у клубі, – це його висока зарплатня. Так, ми бачили, що Аякс цікавився ним. Не буквально, але, думаю, у них кров з очей і носа потекла, коли вони дізналися, скільки він заробляє.

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Мабуть, саме так зараз реагує більшість європейських клубів. Зарплати в Премʼєр-лізі просто вийшли на зовсім інший рівень.

І це стосується не лише Арсенала – ми бачимо це скрізь. Ось чому так багато гравців застрягають, не маючи можливості рухатися. Клуби за межами Англії просто не можуть запропонувати такі зарплати", – цитує Бейлі TBR Football.

Нагадаємо, що угода Олександра Зінченка з Арсеналом завершується влітку 2026 року. За "канонірів" українець зіграв у 91 матчі, в яких забив три голи та віддав п'ять асистів.

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