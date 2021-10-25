Гронінген забив гол-красень на 20-й хвилині матчу проти АЗ. Ель-Ханкурі навісив, а Нгонге ударом скорпіона переправив м'яч у кут воріт. Ефектний гол став переможним для Гронінгена – команда виграла з рахунком 2:0.

Завдяки цьому успіху Гронінген вибрався із зони вильоту Ередивізі. АЗ, який ще нещодавно боровся за чемпіонство, зараз застряг у середині турнірної таблиці.

Аякс розніс ПСВ у битві лідерів чемпіонату Нідерландів – відео голів і огляд матчу