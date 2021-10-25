У Нідерландах забили шикарний гол ударом скорпіона – відео краси
14:58 - Читать на русском
Вінгер Гронінгена Сіріль Нгонге відзначився, мабуть, найкращим голом вікенду.
Гронінген забив гол-красень на 20-й хвилині матчу проти АЗ. Ель-Ханкурі навісив, а Нгонге ударом скорпіона переправив м'яч у кут воріт. Ефектний гол став переможним для Гронінгена – команда виграла з рахунком 2:0.
Завдяки цьому успіху Гронінген вибрався із зони вильоту Ередивізі. АЗ, який ще нещодавно боровся за чемпіонство, зараз застряг у середині турнірної таблиці.
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