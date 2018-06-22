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У Нідерландах вийшла поштова марка з зображенням українського художника Єрмоленка про ЧС-2018

14 червня 10:40 1591 Читать на русском
У Нідерландах вийшла поштова марка з зображенням українського художника Єрмоленка про ЧС-2018
Поштова марка до ЧС-2018 / NOS

Оператор поштового зв'язку в Нідерландах надрукував марку до ЧС-2018, де показав футболіста, який збив Боїнг.

У Нідерландах оператор поштового зв'язку надрукував марки з зображенням українського художника Андрія Єрмоленка, який пов'язує катастрофу MH17 та чемпіонат світу 2018 у Росії, передає NOS.

Компанія надрукувала поштову марку з футболістом, що збиває літак.

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Оператор вже повідомив, що шкодує про друк. За їхніми словами, замовлення було в приватному порядку і замовник несе відповідальність за їхній зміст.

Нещодавно парламент Нідерландів схвалив суд у справі збитого Боїнга. У травні Нідерланди та Австралія наклали відповідальність за катастрофу на Російську Федерацію.

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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Нідерланди Нідерланди
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