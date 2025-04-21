Фінал Кубку Нідерландів

АЗ – Гоу Ехед Іглс – 1:1 (по пен. – 2:4)

Голи: Перротт, 54 (з пенальті) – Дейл 90+9 (з пенальті)

Гоу Ехед Іглс обіграв АЗ у серії пенальті та виграв Кубок Нідерландів. Будучи андердогом, команда Пола Сімоніса уникла поразки від АЗ в основний час (1:1) і виграла в серії пенальті. Що цікаво, вона зрівняла рахунок в основний час лише на 90+9-й хвилині – з пенальті.

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У післяматчевій серії гравці Гоу Ехед Іглс реалізували всі 4 удари, а в складі АЗ схибили Зіко Бюрместер і Майкель Лахдо.

Таким чином "орли" виграли перший Кубок Нідерландів у своїй історії. Цей успіх також автоматично відправив команду в основний етап Ліги Європи наступного сезону.

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