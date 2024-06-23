Контрольний матч Стево – Твенте було скасовано після інциденту, який стався перед стартовим свистком.

У суботу, 22 червня, мав відбутися товариський матч між двома нідерландськими командами, Стево і Твенте. Шанувальники гостьової команди вирішили влаштувати для своїх улюбленців перфоманс – і створили красиву хореографію.

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Однак під час самого процесу хореографія вболівальників Твенте почала руйнуватися і врешті-решт впала на всю гостьову трибуну. Як інформує Voetbal International, унаслідок інциденту десятеро вболівальників Твенте зазнали поранень, двох із них доправили до лікарні.

Зазначається, що гравці обох команд кинулися фанатам на допомогу. Матч було скасовано.