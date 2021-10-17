Вітесс на виїзді мінімально здолав Неймеген (1:0), за який виступає Міккел Дуелунд на правах оренди з Динамо. Після фінального свистка "жовто-чорні" підійшли до своїх фанатів, щоб відсвяткувати звитягу.

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Вболівальники почали активно стрибати, але трибуна на Гоффертстадіоні не витримала навантаження і обвалилась. На щастя, ніхто не постраждав, а святкування продовжилось більш обережно.

Перемога дозволила Вітессу піднятись на шосту сходинку у турнірній таблиці, а Неймеген динамівця залишився одинадцятим.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021