У Нідерландах обвалилась трибуна з фанатами, які святкували перемогу над Дуелундом і Ко: моторошне відео
21:40 - Читать на русском
Страшний епізод трапився після поєдинку 9-го туру Ередивізі Неймеген – Вітесс. Його зафіксували відеокамери.
Вітесс на виїзді мінімально здолав Неймеген (1:0), за який виступає Міккел Дуелунд на правах оренди з Динамо. Після фінального свистка "жовто-чорні" підійшли до своїх фанатів, щоб відсвяткувати звитягу.
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Вболівальники почали активно стрибати, але трибуна на Гоффертстадіоні не витримала навантаження і обвалилась. На щастя, ніхто не постраждав, а святкування продовжилось більш обережно.
Перемога дозволила Вітессу піднятись на шосту сходинку у турнірній таблиці, а Неймеген динамівця залишився одинадцятим.
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