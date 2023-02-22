Одного разу нападник ПСЖ і збірної Бразилії Неймар може стати професійним гравцем у покер. Про це стверджують три інших професійних гравці в покер, з якими зв'язалися журналісти RMC Sport.

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Один із них – Жюльєн Сітбон – стверджує, що зараз рівень Неймара явно нижчий, ніж у професійних гравців. "Але у нього є потенціал. У нього менталітет азартного гравця, тому що він грав у футбол на найвищому рівні", – зазначив Сітбон.

Неймар брав участь у турнірах у Монте-Карло, Барселоні та Лас-Вегасі, включно зі Світовою серією покеру. Неймара спонсорує PokerStars, один із найбільших сайтів онлайн-покеру, і він зобов'язаний брати участь у певних заходах.

Загальний дохід Неймара від покерних турнірів становить близько 32 тисяч доларів, і він посідає 64 715-е місце в рейтингу Poker All Time Money List.

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