"У нашій системі чогось добитися нереально": Лобода вирішує родинну проблему – крик відчаю від телеведучої
13:24 - Читать на русском
Колишня ведуча прогами "ПроФутбол" Олександра Лобода намагається добитися справедливості. Зірка телебачення вичерпала свої ресурси і покладає надії на силу соцмереж.
"Друзі, шукаю людей з Головного управління юстиції Київської області. Моя бабуся чекає на виплати дітям війни 10 років!!!
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Я обірвала телефони виконавчої служби – глухо! В нашій системі чогось добитися здається нереально... Сподіваюсь, що Фейсбук дієвіший ніж сайт, телефони і пошта управління", – написала Лобода на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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