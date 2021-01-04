Колишня ведуча прогами "ПроФутбол" Олександра Лобода намагається добитися справедливості. Зірка телебачення вичерпала свої ресурси і покладає надії на силу соцмереж.

"Друзі, шукаю людей з Головного управління юстиції Київської області. Моя бабуся чекає на виплати дітям війни 10 років!!!

Пулішіч "попрощався" з бородою через власну бабусю

Я обірвала телефони виконавчої служби – глухо! В нашій системі чогось добитися здається нереально... Сподіваюсь, що Фейсбук дієвіший ніж сайт, телефони і пошта управління", – написала Лобода на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Із Шахтаря запросили всіх, кого можна: чому для Маркевича-молодшого настає момент істини