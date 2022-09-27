Словенець має сина із українською моделлю Альвіною Лаллі. Пара кілька років перебувала у стосунках, які, очевидно, опинилися під загрозою.

Вербіч сподівається, що його син також гратиме за Динамо

Напередодні невідома особа почала публікувати в Instagram фото й відео з Вербічем. На них футболіст напівоголений. Альвіна відреагувала різко. Дівчина публічно натякнула на припинення стосунків та заявила, що їй соромно за Беньяміна, який мав би перебувати у таборі збірної Словенії.