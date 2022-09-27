"У нашій команді точно заміна": колишнього легіонера Динамо підозрюють у зраді українці, з якою він виховує сина
12:22 - Читать на русском
Екс-півзахисник Динамо Беньямін Вербіч став фігурантом скандальної історії з пікантним підтекстом.
Словенець має сина із українською моделлю Альвіною Лаллі. Пара кілька років перебувала у стосунках, які, очевидно, опинилися під загрозою.
Вербіч сподівається, що його син також гратиме за Динамо
Напередодні невідома особа почала публікувати в Instagram фото й відео з Вербічем. На них футболіст напівоголений. Альвіна відреагувала різко. Дівчина публічно натякнула на припинення стосунків та заявила, що їй соромно за Беньяміна, який мав би перебувати у таборі збірної Словенії.
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