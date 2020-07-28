"У наш час всі сиділи мовчки і пихкали на тренуваннях": Пятов помітив розслабленість у нового покоління молодих гравців

"Зараз зовсім інший підхід, як в тренувальному процесі, так і в колективі. Молодь зараз відчуває себе на рівних. У мій час було не так. Добре, що тоді був в команді такий воротар Рипан. Він всіх ганяв, але мене під себе взяв і мене ніхто не ображав. А молодих старі сильно ганяли. Сітки з м'ячами обов'язково носили. І спробуй забудь.

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Зараз цього немає. Може це і добре. І у нас інше ставлення до молодих. Нахабство їм повинно допомагати на полі, але головне, щоб вони не задавалися. У наш час всі ходили мовчки й пихкали на тренуваннях. Зараз молодь почувається більш розслаблено. Тому може і таланти розкриваються краще. У молоді є зараз великі шанси. У наш час не давали стільки. Зараз у нас в команді постійно 3-4 молоді людини тренуються, деякі отримують час на полі. У мій час я сидів 6,5 років у Ворсклі, щоб отримати свій шанс", – цитує Пятова сайт каналів "Футбол" з посиланням на інтерв'ю Shakhtar Club.

Нагадаємо, голкіпер збірної України виступав за Ворсклу з 2001 по 2007 роки, після чого отримав запрошення до Шахтаря.

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