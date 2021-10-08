"Чи пропонували мені участь у договірних матчах? Було, звичайно. Я живу в реальному часі, де контори, постійні спокуси. Звичайно, пропонували, більшості футболістів пропонували у різні моменти.

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Я – людина ще з тих часів. В наш час, коли ми грали, це було дуже поширене явище: здачі, тому треба – вам не треба, 3 в 3. Молодь зараз не зрозуміє, що таке 3 в 3 – це вдома береш 3 очки і віддаєш їх на виїзді.

Суми? Півмільйона доларів, може, мільйон, коли вирішуються призові місця. Звичайно, ніхто не буде про це говорити. Я не кажу, що у цьому брав участь, але пропонували", – сказав Кополовець в ефірі YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, за свою кар'єру Михайло встиг пограти за Закарпаття, Карпати, Говерлу, Минай, білоруську Белшину та німецький Айнхайт.

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